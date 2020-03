Weshalb wir nun alle Toilettenpapier kaufen

Es sind Szenen, wie man sie in der Schweiz seit dem letzten Weltkrieg wohl nicht mehr gesehen hat. Am Freitag und Samstag waren in den Supermärkten ganze Gestelle leer gekauft. Wo sonst Teigwaren in allen möglichen Variationen standen, klaffte plötzlich eine ­grosse Lücke. Vielerorts gab es ein Gerangel um die letzten Packungen, als würden die Läden nun für Wochen schliessen.