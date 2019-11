Wer schön sein will, soll anständig dafür bezahlen

Auf einmal sind sie auch bei uns überall: Nagelstudios, in die man einfach so reinmarschieren und wo man sich eine Mani- oder Pediküre gönnen kann. Man darf sich zurücklehnen, während die Nageldesignerin feilt und schleift und poliert und modelliert. Eine Stunde später ist man mit ultrahaltbarem Lack auf den Nägeln und babyweicher Haut an den Fersen wieder draussen. In den USA ist es schon lange normal, sich die Nägel machen zu lassen; die Haare schneidet man sich ja auch nicht selber.