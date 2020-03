Wann kehrt die Normalität zurück?

Eine Frage beschäftigt derzeit praktisch alle: Wie lange dauert das noch? Eine ­Antwort auf diese Frage können Epidemiologen geben, die analysieren, wie sich Krankheiten ausbreiten. Sie warnten schon seit Januar vor der Situation, in der wir jetzt stecken, und berechnen nun in Modellen, was uns noch bevorsteht. Aber auch die besten Forscher können die Zukunft nicht exakt prognostizieren.