«Wir werden dümmer»

Jakob Pietschnig sitzt in seinem Büro an der Universität Wien. In der kleinen Studierstube im dritten Stock des Departements für Psychologie erforscht der Österreicher, wie sich der Intelligenzquotient (IQ) in den Bevölkerungen wandelt, was die Grösse des Gehirns bei Männern und Frauen bedeutet und ob Mozarts Musik die Kinder wirklich schlauer macht.