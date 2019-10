Trump-Impeachment wird zum Rorschach-Test

In die erbittert geführte Schlacht um Donald Trumps Absetzung mischen sich zunehmend Gerichte ein. Am Freitag befand eine Bundesrichterin in Washington die von den Demokraten angestrengte Impeachment-Untersuchung für legitim, obwohl das Repräsentantenhaus bisher nicht formell darüber abgestimmt hat. Der vom Abgeordneten Adam Schiff geleitete Geheimdienstausschuss habe daher das Recht, verdeckte Stellen im Untersuchungsbericht des Sonderermittlers Robert Mueller einzusehen.