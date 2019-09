Testosteron-Beben am Zürcher Paradeplatz

Zwei falsch gepflanzte Bäume auf einem privaten Grundstück in Herrliberg am Zürichsee. Das ist alles, was es brauchte, um eine Grossbank bis auf die Knochen zu blamieren. So zumindest sieht es bis dato aus. Verursacht wurde das Debakel von zwei rivalisierenden Männern, die zuerst Freunde waren und dann über Kreuz gerieten: Tidjane Thiam, Konzernchef der Credit Suisse, und Iqbal Khan, Ex-Leiter der internationalen Vermögensverwaltung der CS.