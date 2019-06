So netzwerken Frauen richtig

Der nationale Frauenstreiktag am 14. Juni wird wieder all das aufs Tapet bringen, was im Argen liegt in Sachen Gleichstellung: die Lohnungleichheit, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Sexismus, die mangelnde Vertretung von Frauen an Unternehmensspitzen. All das ist schreiend ungerecht und gehört immer wieder adressiert.