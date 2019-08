Schweizer Firmen entdecken das dritte Geschlecht

Auf der Suche nach einem Mitarbeiter für den Bereich Datenschutz wendet sich das Schweizer Industrieunternehmen Georg Fischer nicht nur an Männer und Frauen. Der Hersteller von Rohrleitungssystemen und Eisengussteilen schreibt die Stelle geschlechtsneutral aus mit dem Kürzel «m/w/d». D steht für divers und spricht damit auch intersexuelle Menschen an, die sich in keinem der beiden Geschlechter wiederfinden.