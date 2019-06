Schweizer Banken in Maduros Geldwäsche-Imperium verwickelt

Korruption, Geldwäsche und Drogenhandel sind wesentliche Bestandteile des Machterhalts des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Der Machthaber und sein Umfeld hätten einen kriminellen Staat und ein «weltweites Geldwäscheimperium» errichtet, heisst es in einer neuen Studie der National Defense University in Washington D. C. und des auf Sicherheitsfragen spezialisierten US-Unternehmens IBI Consultants.