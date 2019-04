Scheidung auf Griechisch

Gesellschaftliche Normen bleiben über lange Zeit stabil, die Einstellungen zu Ehe und Scheidung ­verändern sich nur langsam. Aber Gesetzesänderungen oder Anpassungen der Statistikmethoden sorgen für auffällige Brüche in den Daten. So geschehen in der Schweiz im Jahr 2000, als das neue Scheidungsrecht in Kraft trat, oder 2011, als die Scheidungsrate wegen einer Änderung der Datengrundlage plötzlich um 20 Prozent tiefer lag. Die Statistik ist voll von solchen Brüchen. In Italien erhöhten sich die Scheidungsraten 2015 und 2016 stark, nachdem eine Gesetzesreform Dauer und Kosten des Scheidungsverfahrens drastisch verkürzten. Der gleiche Effekt trat 2013 in Dänemark auf, als die Scheidung per Mausklick über eine Behörden-Website ermöglicht wurde.

Der Trend zu steigenden Scheidungsraten scheint in Europa gebrochen: Seit 2008 nahm die Rate in 13 Ländern zu, aber in 20 ab. Allerdings liegt das nicht an einer zunehmenden Stabilität der Ehe. In den meisten europäischen Ländern geht die Zahl der Eheschliessungen pro 1000 Einwohner seit Jahren zurück. Wo weniger geheiratet wird, kann auch weniger geschieden werden.



