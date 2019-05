Päckli-Chaos an den Kiosken

Eine Kioskverkäuferin in der Berner Innenstadt macht ihrem Ärger Luft. «Es ist ein grosser Mist.» Die Zusatzarbeit habe in letzter Zeit massiv zugenommen. Der Grund: Die Läden des Detailhändlers Valora verkaufen nicht mehr nur Zigaretten, Zeitungen, Kaugummis – sondern sie führen mittlerweile eine Reihe von Dienstleistungen im Angebot. So können Onlineshopper ihre Retouren von Händlern wie Zalando an die K-Kioske zurückbringen.