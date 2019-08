Me, me, Meghan!

Dass sie nicht auf dem Titelblatt zu sehen ist, habe die Duchess of Sussex entschieden. Denn das wäre, so habe sie gefunden, zu dick aufgetragen gewesen. Nun, ihre Schwägerin Kate Middleton war vor drei Jahren genau da erschienen: auf dem Cover der britischen «Vogue». Oh, und davor ihre verstorbene Schwiegermutter, Prinzessin Diana, auch, gleich dreimal: 1981, 1991 und 1994.