Liebe zum verstorbenen König lockt Thailänder in die Schweiz

In Thailand herrscht dieses Wochenende Ausnahmezustand. Maha Vajiralongkorn wurde gestern offiziell zum König Rama X. gekrönt. Es war der Höhepunkt von dreitägigen Feierlichkeiten in der Hauptstadt Bangkok und die erste Krönung in Thailand seit siebzig Jahren. Der letzte König des Landes, Bhumibol, war bereits vor zweieinhalb Jahren verstorben, doch aus Respekt vor seinem Vater, der vom Volk abgöttisch geliebt wurde, wartete Maha Vajiralongkorn mit der Krönung ab.