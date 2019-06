Klima: Levrat droht Banken mit Investitionsverbot

Er tut es wieder: SP-Chef Christian Levrat legt sich mit den Grossbanken an, wie schon vor einem Jahrzehnt in der Bankenkrise. Jetzt fühlt sich Levrat durch die klimaschädlichen Geschäfte von UBS, Credit Suisse (CS) und Nationalbank provoziert. Er ist «schockiert» darüber, in welchem Ausmass diese in fossile Energieträger investieren – und stellt deshalb ein Ultimatum: Die Grossbanken müssten «ultraschnell» Erfolge vorweisen. «Sonst greifen wir zum Gesetzeshammer. Wir werden dafür sorgen, dass klimaschädliche Investitionen verboten und die Anlagen in eine Bad Bank ausgelagert werden.» Wenn nötig will man das Investitionsverbot im Parlament oder gar mit einer Volksinitiative durchsetzen.