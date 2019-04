«Jungs finden Männer in Strumpfhosen total blöd»

Christian Spuck empfängt in seinem Büro am Opernhaus Zürich. Der 46-jährige Direktor des Balletts Zürich gehört derzeit zu den erfolgreichsten Choreografen. Soeben wurde er für einen der weltweit wichtigsten Tanzpreise nominiert: Der Prix Benois de la Danse wird am 21. Mai im legendären Bolschoi-Theater in Moskau verliehen.