In der Uhrenindustrie kündigt sich die nächste Krise an

Der Verlust an Arbeitsplätzen war dramatisch: Über 50'000 Stellen gingen in der Schweizer Uhrenindustrie zwischen 1970 und 1985 verloren. Die Branche stand am Rande des Zusammenbruchs. Es war eine Krise mit Ankündigung: Jährlich nahm die Zahl exportierter Uhren ab. Die Mengen näherten sich der psychologisch wichtigen Marke von 20 Millionen Stück und fielen Anfang der 1980er-Jahre darunter.