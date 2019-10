Humorwächter im Anmarsch

Vor zwei Wochen interviewte Satiriker Michael Elsener in seiner SRF-Sendung «Late update» SP-Parteipräsident Christian Levrat. Hierzu schlüpfte Elsener in eine andere Rolle: Mit Perücke verkleidet gab er sich als deutscher Fernsehjournalist Frank-Walter Froschmeier aus, der etwas über die Schweizer Wahlen erfahren möchte. Der ungestüme Froschmeier fragte Levrat etwa, weshalb ein Franzose wie er überhaupt in der Schweiz kandidieren dürfe. Zudem bezeichnete er die neue Juso-Präsidentin Ronja Jansen als «Miss Juso» und als «heiss». Elsener wollte offensichtlich aufzeigen, wie der SP-Parteipräsident auf einen solch derben Interviewer reagiert.