Grüne Nationalräte fordern Bundesratskandidatur

Selbst Präsidentin Regula Rytz gerät ins Wippen, während sich die Schar der gewählten Bundesparlamentarier auf der Bühne versammelt. Aus dem Lautsprecher ertönt «Don’t Stop Me Now» von Queen. Zwei Wochen nach den Wahlen feierten die Grünen gestern Samstag an ihrer Delegiertenversammlung in Bern ausgiebig ihren Sieg. Doch die Feierszene ist keineswegs so harmlos, wie sie im ersten Moment erscheint. Mit dem gewählten Titel signalisieren die Grünen den anderen Parteien, dass sie sich auf dem Weg in den Bundesrat nicht aufhalten lassen wollen. Mehr noch: Der Song kann als eine glatte Provokation an die Adresse der FDP verstanden werden, der die Grünen einen Bundesratssitz abjagen möchten. Ausgerechnet die Freisinnigen warben nämlich im Wahlkampf mit dem verstorbenen Queen-Sänger Freddie Mercury.