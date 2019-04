Ein Arztzeugnis vom Whatsapp-Doktor

Wer mehr als zwei Tage krank ist, muss seinem Arbeit­geber in der Regel als Beweis ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis eines Arztes vorlegen. Das geht ins Geld, weil dafür meist ein Besuch in einer Praxis nötig ist. In Zürich zum Beispiel kostet das Ausstellen eines typischen Zeugnisses im Rahmen einer Konsultation ohne weitere Abklärungen mehr als 65 Franken. Ein neues Angebot aus dem Ausland mischt diesen Markt jetzt zünftig auf. Diese Woche kündigte das deutsche Start-up-Unternehmen AU-Schein.de an, eine solche Dienstleistung auch für Patientinnen und Patienten in der Schweiz anzubieten. Und zwar für nur gerade 9 Euro, also rund siebenmal günstiger als in Zürich.