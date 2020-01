Die reiche Deutsche und der Hoteldieb

Sie will aufschrecken, sie will warnen. Das Berner Oberland sei nicht so heil, wie es den Anschein macht. «Besonders gut betuchte Menschen müssen Vorsicht walten lassen.» Adriana von Baillou spricht aus persönlicher Erfahrung. Die Deutsche aus Frankfurt am Main ist selbst Opfer eines dreisten Diebes geworden. Tatort: Le Grand Bellevue, ein Hotel reich an Pracht und Tradition, mitten im mondänen Gstaad.