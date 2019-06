Die besten CEOs der Schweiz sind stille Schaffer

Zwar fehlt es im Ranking an Beurteilung anderer Qualitäten – etwa die der Personalführung oder der Kommunikation nach aussen. Aber Obermatt-Chef Hermann Stern sieht darin auch einen Vorteil, zumindest, wenn es um die Leistung der Firmenchefs aus Investorensicht geht. «Die meisten Jury-basierten Rankings bilden ab, was man in der Zeitung liest», sagt er. «Wir messen, was an Finanzfakten verfügbar ist. Das bedeutet auch, dass wir manchmal schneller wissen, wie es einem Unternehmen geht, als es in der öffentlichen Meinung ankommt.»

Tidjane Thiam brilliert bei der operativen Leistung

Was er damit meint: Auch wenn ein Unternehmen bessere Zahlen erwirtschaftet, dauert es, bis das auch wirklich in der Öffentlichkeit ankommt – es sei denn, es wird aggressiv kommuniziert. Oft, so berichtet Stern, habe seine Firma erkannt, dass ein Unternehmen es aus der Krise geschafft habe, bevor es in der breiten Öffentlichkeit so angekommen sei. Als Beispiel nennt er das Medienunternehmen Sky in Deutschland. 2013 hatte dessen Chef einen guten Wert erzielt. Gewinn und Aktienpreis waren überdurchschnittlich gewachsen – allerdings auf einem tiefen Niveau. «Die Öffentlichkeit hatte das noch nicht erkannt, da Menschen oft in absoluten Grössen denken und relative Veränderungen übersehen», so Stern.