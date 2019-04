Die SVP dreht den Spiess um

Der Öko-Flügel der SVP macht die Faust im Sack

Nach innen öffnet die Partei mit dem harten Kurs allerdings eine Kluft. Denn auch die SVP hat einen ökologischen Flügel. Dazu gehören viele Bauern. Und die bekunden zunehmend Mühe mit Klimaskeptikern wie Köppel. So sagt der Berner Nationalrat Andreas Aebi, die SVP dürfe zwar nicht in die Klimahysterie der anderen Parteien verfallen. «Aber nach dem Hitzesommer im letzten Jahr und der Wahlniederlage in Zürich muss die Partei ihre Umweltpolitik überprüfen.» Er findet auch: «Die Passage im Positionspapier der SVP, wonach menschliche Aktivitäten wahrscheinlich nicht für den Klimawandel verantwortlich sind, sollte unsere Partei streichen.»

Gar frustriert wirkt Markus Hausammann: Der zurücktretende Thurgauer SVP-Nationalrat und Landwirt hat ebenfalls eine grüne Ader. Er finde es schade, «dass der umweltbewusstere Flügel der SVP mit seinen Anliegen in der Fraktion oft allein gelassen wurde». Es sei aber nicht an ihm, der Parteileitung Ratschläge zu geben, da er ja zurücktrete.

Der wohl grünste SVP-Nationalrat ist Biobauer Erich von Siebenthal. Er hat 2011 bereits für einen Ausstieg aus der Atomenergie und für die grüne Energiestrategie des Bundes gestimmt. Für ihn steht fest, dass der Klimawandel ein ernsthaftes Problem ist. «Ich glaube, längerfristig wird auch die SVP ihre Umweltpolitik den neuen Erkenntnissen anpassen.»

Verschiedene Delegierte sagten im persönlichen Gespräch, dass sie sich ernsthaft ums Klima sorgten und dass ihrer Meinung nach die SVP eigene Lösungen suchen müsse. Allerdings sagten sie es hinter vorgehaltener Hand. Öffentlich wagte keiner, gegen Köppels Rhetorik anzutreten.