Die Krankenkassen brechen alle Regeln

Jetzt trommeln sie wieder: Krankenversicherer lassen in den Medien und in Schreiben an Vermittler durchblicken, dass für ­viele Versicherte die Prämien in der Grundversicherung im ­kommenden Jahr sinken oder nicht ansteigen werden.

Das ist Wildwest-Wettbewerb. Denn im Krankenversicherungsaufsichtsgesetz steht: Die Prämien der obligatorischen Krankenver­sicherung «dürfen vor ihrer Genehmigung weder veröffentlicht noch angewendet werden». Wer dagegen verstösst, kann mit Bussen von bis zu 500'000 Franken bestraft werden. Informieren dürfen die Kassen erst, nachdem das Bundesamt für Gesundheitskosten die Prämien genehmigt hat. Das wird übermorgen der Fall sein.