Die Digitalisierung schafft mehr Jobs

Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Artikel in ein paar Jahrzehnten von einem Roboter geschrieben wird, beträgt 11 Prozent – damit kommen Journalisten, ­zumindest gemäss der Website «Will Robots Take My Job?», glimpflich davon. Anders als Taxifahrer: «Sie sind verdammt», lautet das Urteil. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann ein Roboter statt ein Mensch Fahrgäste durch die Gegend kutschiert, betrage mehr als 90 Prozent.