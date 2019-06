Der Verdrängungskampf im Weinhandel tobt

Was haben Wein und Waschmittel gemeinsam? Viele Kunden schlagen beim Einkauf nur dann zu, wenn sie einen grosszügigen Rabatt erhalten. In der Schweiz überbieten sich die Detailhändler Coop und Denner mit Sonderangeboten für Weine. 20-Prozent-Aktionen auf das ganze Sortiment gibt es regelmässig und oft gleich für eine ganze Woche. Auch an Nachlässe von 50 Prozent haben sich Kunden längst gewöhnt. Die Margen für die Händler schrumpfen. Jetzt kommt das Geschäft mit Wein weiter unter Druck.