Den Schweizer Skigebieten geht es so gut wie seit Jahren nicht

Vico Torriani hätte Freude. Die legendäre 60er-Wintersporthymne «Alles fährt Ski!» des verstorbenen Schlagersängers verlor über Jahre laufend an Wahrheitsgehalt. Doch jetzt ist der Negativtrend am Berg gestoppt. Zum dritten Mal in Folge nimmt die Zahl der Gäste auf den Skipisten in dieser Wintersaison stark zu.