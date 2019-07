Das steckt hinter der Eskalation am Persischen Golf

Die Eskalationsspirale am Persischen Golf dreht weiter. Die britische Regierung drohte dem Iran mit «ernsten Konsequenzen», sollte der von den Revolutionären Garden in der Strasse von Hormuz beschlagnahmte Tanker Stena Impero nicht umgehend freigegeben werden. Die Revolutionswächter hatten das unter britischer Flagge fahrende Schiff in ihre Gewalt gebracht und in Richtung der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas gezwungen. Die Revolutionsgarden sagten, der Tanker habe gegen «internationale Schifffahrtsregeln» verstossen.