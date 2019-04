Dank Keller-Sutter darf die SVP wieder hoffen

Eigentlich hätte der Bundesrat Zeit, die SVP-Initiative zur Kündigung der Personenfreizügigkeit bis Ende Jahr auf die lange Bank zu schieben. Der Bundesrat könnte die grosse Zuwanderungsdebatte so vor den Wahlen verhindern. Jetzt will aber die federführende Justizministerin Karin Keller-Sutter vorwärtsmachen. Die ambitioniertesten Pläne sehen gemäss diversen, voneinander unabhängigen Quellen vor, dass der Bundesrat die Initiative bereits im Juni verabschiedet und sie so schon im August den Kommissionen und dem Parlament vorlegt.