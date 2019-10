Binden für alle!

Es geht Merkwürdiges vonstatten in Sachen Geschlechter. Man hat längst den Überblick verloren, was es da alles an Schattierungen gibt. Und es wäre auch wurst, soll doch jede und jeder machen, wie es ihr oder ihm beliebt. Wenn bloss die Debatte darüber nicht mit einer zunehmenden Aggressivität geführt würde. Ein weiteres Beispiel dafür ereignete sich diese Woche in Grossbritannien. Da gab Always, Hersteller von Hygiene­artikeln für Frauen, bekannt, dass ab Januar sämtliche Produkte genderneutral daherkämen.