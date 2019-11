Bienengift-Skandal schreckt Bauern auf

Hunderttausende Bienen sind verendet, weil Landi-Agrarcenter schweizweit kontaminiertes Insektizid aus Indien verkauften, wie die SonntagsZeitung letzte Woche aufdeckte. Das warf vor dem Hintergrund der aktuellen Pestizid- und Trinkwasserinitiative hohe Wellen. Zahlreiche Öko-Organisationen verbreiten den Skandal in den sozialen Medien als Beweis für die Notwendigkeit eines Giftverbotes in der Landwirtschaft. Und Franziska Herren von der Trinkwasserinitiative sagt: «Es zeigt in aller Deutlichkeit, welche Gefahren Pflanzenschutzmittel bergen.» Beide Initiativen kommen nächstes Jahr an die Urne.