Sitzen, warten, der absurden Welt zuschauen

Falsch. Elia Suleiman könnte authentischer nicht sein. Aber er liefert keine politischen Traktate. Sondern ist ein genauer Beobachter von Alltagssituationen, die er ins Absurde steigert. Das kann ein Luftballon sein, der über die schwer bewachte Grenze in Jerusalem schwebt. Es kann aber auch ein Mann sein, der eine Aprikose isst, den Stein achtlos aus dem fahrenden Auto wirft, worauf am Strassenrand ein israelischer Panzer explodiert. Das ist natürlich auch politisch – nur anders.

Diese Szenen stammen aus «Intervention Divine», mit dem Suleiman 2002 im Westen schlagartig bekannt wurde. Er selber spielte in dieser Komödie die Hauptrolle und galt von da an als moderner Buster Keaton: Wie der grosse Stummfilmstar stellte er sich dem Irrsinn der Welt, indem er keine Miene verzog. Das ist bis heute so geblieben. Auch wenn er im neuen Film «It Must Be Heaven» einige Worte spricht.



«Ich bin Palästinenser»: Elia Suleiman unterwegs um die halbe Welt. Foto: PD

Es sind genau vier. Suleiman sitzt dabei in einem New Yorker Taxi. Der Fahrer will wissen, wo er denn herkomme. «Nazareth», antwortet sein Gast. «Ist das ein Land?», wundert sich der Fahrer. Worauf drei weitere Worte folgen: «Ich bin Palästinenser.» Jetzt legt der Fahrer eine Vollbremsung hin. Was ist passiert? Wird er den Gast gleich aus dem Auto schmeissen, ihn vielleicht verprügeln, ausrauben? Nein, der Mann am Steuer ruft seine Frau an, fragt sie, ob sie je einen echten Palästinenser gesehen habe. Und hat so viel Freude am Gast, dass er ihm die Fahrt schenkt.

«Eigene Erfahrungen sind essenziell»

Elia Suleiman hat das erlebt, als er zwischen 1981 und 1993 in New York wohnte, wo er erste Kurzfilme drehte. Der Fahrer sei damals, als das noch gefährlich war, mit ihm in eine dunkle Ecke von East-Harlem gefahren, und er habe tatsächlich um sein Leben gefürchtet, erzählt Suleiman. Sagt dann: «Eigene Erfahrungen sind essenziell für meine Filme.» Und: «Alles, was darin vorkommt, ist mir irgendwie selber widerfahren. Aber ich brauche sehr lange, bis ich es zu einer Filmszene umgearbeitet habe.» Wie machen Sie das? «Ich warte!»

Warten ist ein Schlüsselwort zum Werk von Elia Suleiman. Zwischen der besagten «Göttlichen Intervention» im Jahr 2002 und dem aktuellen «It Must Be Heaven» hat der inzwischen 59-Jährige nur ein einziges Mal gedreht: «The Time That Remains», aber das ist auch schon zehn Jahre her. Die Langsamkeit ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass seine Filme schwer zu finanzieren sind, weil sie sich eben nicht bequem in die Politfilm-Schublade stecken lassen. Auch diese Erfahrungen sind Thema des neuen Films, der wie immer persönlich und allgemeingültig ist.