Maniküre mit Schönheitsfehlern

Das Deckenlicht leuchtet grell auf die weissen Maniküre-Stationen und die wulstigen Pediküre-Sessel mit den Minibidets, es hängt ein chemischer Geruch in der Luft, obwohl die Lüftung leise jault. Zierliche Mitarbeiterinnen in Trainerhosen und Pullis, an denen Nagelstaub haftet, fräsen Kundinnen die Fingernägel an. Von ihren Gesichtern sind einzig die mandelförmigen Augen zu sehen, der Rest ist von einem Mundschutz bedeckt.