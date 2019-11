Iqbal Khan trimmt die UBS auf Risikokurs

Nach fünf Wochen im Amt gibt Iqbal Khan bei der UBS den Tarif durch. In einer internen Mitteilung weist Khan seine Mitarbeiter an, die Geldschleusen zu öffnen und reiche Kunden mit Krediten zu versorgen. So könne seine Abteilung, das Global Wealth Management, «schnelle Gewinne» («quick wins») erzielen. «Die Kreditvergabe ist definitiv ein Bereich, in dem wir mehr tun könnten», lässt sich Khan in der Mitteilung zitieren.