Die Corona-Nothilfe darf kein Abzockerprogramm werden

Noch immer gibt es viele, die glauben, es gehe bei der Corona-Krise nur um den Hype um eine Grippe. Wer das auch heute noch glaubt, dem sei das Interview mit Thierry Fumeaux empfohlen. Was er, selber Intensivarzt und Corona-Infizierter, sagt, muss den letzten Zweifler zur Einsicht bringen. In der Schweiz muss jetzt alles getan werden, damit wir nicht italienische Zustände bekommen. Selbst wenn das sehr viel kostet. Irgendwelche Durch­seuchungstheorien sind völlig fehl am Platz.