Das Geheimnis von Pilates

Warum, erklärt sie hier.

Was ist Pilates genau?

Ein Training für Körper und Geist, entwickelt vom Deutschen Joseph Pilates. Der ganze Bewegungs­apparat wird mobilisiert, geschmeidiger und flexibler, es erhöht Kraft, Stabilität, Ausdauer und Koordination und sorgt für eine bessere Haltung. Durch Pilates wird man auch in jeder anderen Sportart besser, weil es hilft, den Körper ergonomischer und effizienter zu nutzen. Im Zentrum steht die Kräftigung der tiefen Rumpfmuskulatur: Das sind die Muskeln in der Lendengegend, zwischen Rippenbogen und oberem Beckenrand.

Das klingt nach schrecklich vielen Sit-ups.

Mit dem Rumpf ist nicht nur der Bauch gemeint, dazu gehören auch Rücken und Beckenboden! Ein starkes Zentrum ist essenziell. Es sorgt zum Beispiel für eine gesunde Wirbelsäule – so gesehen, ist Pilates auch ein Anti-Aging-Workout.

Weshalb?



Wenn man davon ausgeht, dass man sich so alt fühlt, wie sich die Wirbelsäule anfühlt, dann macht Pilates jung, denn die Wirbelsäule wird gestärkt und beweglicher: Wer mit 80 noch Ski fahren kann, weil der Rücken mitmacht, fühlt sich jung. Genauso wie jemand, der in diesem Alter noch stolz aufrecht gehen kann. Pilates verbessert die Haltung – was nützt der schönste Körper, wenn man krumm dasteht?

Bekommt man denn einen schönen Körper?

Pilates macht lange, schlanke Muskeln, keine Berge. Es sorgt für einen harmonischen, ausgeglichenen, gesunden Körper. Man wird von innen gestrafft, weil an der tiefen Muskulatur gearbeitet wird. Die Bewegungen werden geschmeidiger, es zieht einen in die Länge – ich bin danach aufrechter als ­vorher, und nicht nur gefühlt, ich finde sogar, das sieht man mir auch an.

Für wen ist es geeignet?

Für alle. Und zwar auch als Prävention und als Rehabilitationstraining, gerade bei Rücken- oder Kniebeschwerden. In vielen Physiotherapien werden Methoden aus dem klassischen Pilates angewendet. Es ist kein Übertraining möglich, es besteht nicht die Gefahr, dass man wegen einer Verletzung pausieren muss.