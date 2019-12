Cassis sollte das Departement wechseln

Der Versuch der Grünen, mit Regula Rytz Bundesrat Ignazio Cassis aus der Regierung zu werfen, ist bald eine Fussnote der Geschichte. Cassis kann dann wieder ruhig schlafen. Doch aus den Schlagzeilen kommt der Aussenminister trotzdem nicht. Denn was jetzt rasch folgen muss, ist eine Initiative des Bundesrats in der Europafrage. Seit dem 7. Juni gab es keine ­Verlautbarung mehr zu diesem Thema. Eine peinlich lange Sommerpause angesichts dessen, was auf dem Spiel steht.