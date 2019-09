Welches Tier passt zu mir?

Am Anfang stehen Fragen, die man ehrlich beantworten sollte. Nur so schützt man sich und seine Familie vor übertriebenen Erwartungen und Enttäuschungen. Vor allem, wenn Kinder den Wunsch nach einem tierischen Spielgefährten äussern, muss man sich bewusst sein, dass mindestens ein Elternteil die Verantwortung für einen neuen Hausgenossen tragen muss. Und das funktioniert nur, wenn dieser selber Freude am Tier hat.