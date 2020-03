Notfalldienst im Zeichen des Coronavirus

Kein Tag wie jeder andere: Am ersten Arbeitstag nach meinen Skiferien von null auf hundert – Notfalldienst in der Hausarztpraxis. Was erwartet mich heute? Wie viele Patienten mit Verdacht auf eine Infektion mit dem neuen Corona-virus werden kommen? Wie schwer sind die Symptome? Bleibt noch genügend Zeit für ganz normale Notfälle?