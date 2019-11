30 Jahre für eine Schweiz ohne Armee

Am 26. November 1989 – also vor ziemlich ­genau 30 Jahren – ging ein Ruck durch die Schweiz. Über ein Drittel der Menschen in der Schweiz stimmte für die von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) lancierte Initiative zur Abschaffung der Armee. Dieses Resultat, in einer Zeit, in der Armeebudgets kommentarlos und oft ohne Widerstand angenommen wurden, in der es keinen Zivildienst gab und eine ­Untauglichkeit als Verrat am Vaterland gewertet wurde, kam einem Aufstand gleich.