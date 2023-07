Basler Stadtklima-Konzept – Sonnenschirme, grüne Inseln und Baumtöpfe Der Basler Regierungsrat hat ein umfangreiches Massnahmenpaket zum Schutz der Bevölkerung an Hitzetagen verabschiedet. Wie weit ist dessen Umsetzung? Dorothea Gängel

Am Wettsteinplatz sollen Baumtöpfe mit Rundbänken zum Einsatz kommen. Visualisierung: zvg

Auch in Basel werden die Hitze- und Trockenperioden immer länger, die Starkregen häufiger. Daher wurde bereits 2019 eine Stadtklimaanalyse erarbeitet, die aufzeigt, wo es im Kanton besonders heiss ist. Darauf basierend wurde vom Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt ein Stadtklimakonzept erarbeitet mit dem Ziel, der zunehmenden Hitzebelastung entgegenzuwirken und auch an sehr heissen Tagen eine gute Lebens- und Aufenthaltsqualität zu gewährleisten.

Zum aktuellen Stand der Umsetzung sowie zu den nächsten Schritten hat Regierungsrätin Esther Keller am Mittwoch im Rahmen einer Medienorientierung berichtet. 9,4 Millionen Franken hat der Regierungsrat nun beim Grossen Rat beantragt, um an achtzig heissen und stark frequentierten Orten in Basel mobile Elemente als Hitzeschutz zu installieren und zu unterhalten. «Mobile Elemente kommen nur dann zum Einsatz, wenn wegen der Infrastruktur oder aufgrund regelmässig stattfindender Anlässe eine feste Bepflanzung nicht möglich ist», betonte Keller.

Am Badischen Bahnhof sind Sonnenschirme geplant. Visualisierung: zvg

Konkret zählen zu den mobilen Elementen rund hundert Baumtöpfe mit Rundbänken, einige wurden probeweise bereits in der Lothringerstrasse installiert. Die Bäume sollen nach drei Jahren an einem festen Standort eingepflanzt werden. In der Planung sind ausserdem fünfzehn grüne Inseln, zweihundert Sonnenschirme und neun Sprühnebler, die dem einen oder anderen bereits von den Aktivitäten des Vereins Stadtkonzept Basel bekannt sein dürften. An besonders stark besuchten Orten wie Barfüsser-, Markt- oder Claraplatz soll eine Kombination der mobilen Elemente zum Einsatz kommen.

Die Sprühnebeldüsen waren bereits am Flâneur-Festival an manchen Plätzen in Basel im Einsatz. Foto: Stadtkonzept Basel

Langfristig sollen dauerhafte Massnahmen die mobilen ergänzen. So läuft beispielsweise aktuell eine Untersuchung des Potenzials zur Fassadenbegrünung an kantonalen Gebäuden. Über Anreizsysteme und Förderprogramme sollen auch Private und Unternehmen angeregt werden, vermehrt Bäume zu pflanzen, Fassaden zu begrünen und Flächen zu entsiegeln.

Regenwasser wird gespeichert und der Bewässerung zugeführt

Einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der Hitze in der Stadt und zum Umgang mit Starkregen könnte das Schwammstadt-Prinzip leisten. In einem Pilotprojekt wird derzeit im Quartier Volta-Nord erprobt, mit gesteigerter Begrünung und einer angepassten Bodenstruktur das Wasser oberflächlich zurückzuhalten und im Boden wie in einem Schwamm verstärkt zu speichern. So kommt Regenwasser den Stadtbäumen zugute, anstatt ungenutzt in die Kanalisation zu fliessen. Ein vitaler Baumbestand verdunstet mehr Wasser und kühlt so das Stadtklima. Gleichzeitig wird die Kanalisation entlastet und die Gefahr von Überflutungen aufgrund zunehmender Starkregenereignisse reduziert.

Ein weiteres Pilotprojekt läuft bereits seit Oktober 2022 am Riehenring, wo insgesamt vierzehn Parkfelder entsiegelt wurden, damit dort das Regenwasser in den Untergrund geleitet wird. Nun werden fünf verschiedene Untergründe getestet wie Rasenfugensteine mit begrünten Zwischenräumen oder ein wasserdurchlässiger Stein ohne Stadtgrün. Ziel ist, in diesen rund zwei Jahren den für den Stadtraum am besten geeigneten Untergrund zu finden.

