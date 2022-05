Sonnenklar? So überlisten Sie Ihren inneren Sonnenschutzmuffel

Mit den ersten Sonnenstrahlen zieht es uns an die frische Luft. In Sachen Sonnenschutz gibt es dabei einiges zu beachten.

Beginnt sie mit der Sonnenwende am 21. Juni? Bereits am 1. Juni? Wenn die Temperatur im Rhein die 20-Grad-Marke knackt? Oder vielleicht mit der Öffnung der Gartenbäder Basels? Sie merken: Bei der Frage nach dem offiziellen Anfang der Sommersaison sind verschiedene Antworten möglich. Keine Diskussionen hingegen gibt es beim Sonnenschutz: Er gehört gemäss den Beauty-Profis zum absoluten Pflichtprogramm – bei jedem Wetter.

Vor allem aber jetzt im Frühsommer, wenn es uns bei jedem Sonnenstrahl an die frische Luft zieht, als ob uns dort Roger Federer persönlich frischen Kaffee servieren würde. Was im Grundsatz in Ordnung geht, solange wir uns mit passenden Produkten vor UV-Strahlen schützen, die eben nicht nur glücklich, sondern auch krank machen und uns dazu erst noch ganz schön alt aussehen lassen können.