Nach dem Virus der Regen – Sonnenbrillen bleiben in den Läden liegen Detaillisten und Optiker kämpfen bereits im zweiten Jahr mit Umsatzproblemen. Gute Zeiten für Schnäppchenjäger, die nicht auf der Suche nach dem neuesten Modell sind. Kurt Tschan

Sonnenbrillen sind modisches Accessoire für Freizeit und Ferien. In der Pandemie sank die Nachfrage stark. Foto: Cerjo/zvg

Der Lockdown im letzten Jahr kam für den Detail- und Fachhandel zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. «Mai und Juni sind erfahrungsgemäss die wichtigsten Monate des Jahres, wenn es darum geht Sonnenbrillen zu verkaufen», sagt Caroline Frank, Präsidentin der Vereinigung Basler Augenoptiker. «In diesen Wochen wird ein Grossteil des Jahresumsatzes erzielt.» Frank schätzt nach Rückmeldungen aus der Branche, dass 2020 wegen des Coronavirus und des damit verbundenen Lockdown die Verkäufe um bis zu 50 Prozent eingebrochen sind. «Es wurden viel weniger Sonnenbrillen als in den früheren Jahren verkauft», bestätigt sie.

«Sobald die Sonne für einige Tage scheint, steigen auch die Verkäufe.» Caroline Frank von der Frank Augenoptik in Basel

Besonders ärgerlich für Frank und ihr Geschäft an der Basler Neubadstrasse ist, dass sie nach 2020 ihren traditionellen Sonnenbrillen-Event auch in diesem Jahr nicht durchführen konnte. Die behördlichen Auflagen verunmöglichten die Durchführung der Veranstaltung, an der sie sonst einen wichtigen Teil des Jahresumsatzes generiert.

Stand 2020 für die Sonnenbrillenverkäufer ganz im Zeichen von Corona, so machte ihnen 2021 zusätzlich das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Nach der Lockerung der Covid-Einschränkungen setzte eine Schlechtwetterperiode ein, die vielen Kundinnen und Kunden die Lust am Kauf einer Sonnenbrille verdarb. «Sobald die Sonne für einige Tage scheint, steigen auch die Verkäufe», weiss Frank aus Erfahrung. Zu solchen Aufhellungen sei es jedoch bis dato nur sporadisch gekommen. Der Dauerregen drückte aufs Geschäft.



Alles muss raus: Nafi Emri, Besitzer der Augenoptik Chalon in Laufen, lockt mit diversen Rabatten, um die Umsätze mit Sonnenbrillen doch noch anzukurbeln. Foto: Pino Covino

Sonnenbrillenhersteller Cerjo aus Delsberg, nach eigenen Angaben Schweizer Branchenführer in der Preisklasse zwischen 19.90 und 69.90 Franken, leidet ebenfalls. «Mit der Schliessung der Läden während zweier Monate 2020 und anderthalb Monaten in diesem Jahr hat sich die Produktion verlangsamt», räumt Firmensprecherin Martine Ayer ein. Konkrete Zahlen will das Unternehmen, das in der jurassischen Kantonsmetropole gegen 40 Personen beschäftigt, zwar nicht nennen. 2020 sei es jedoch zu grossen Umsatzverlusten gekommen, sagt sie. Dies sei umso ärgerlicher, weil ihm Vorjahr die meteorologischen Voraussetzungen ideal gewesen seien. «Wir hätten von einem herrlichen Frühling profitieren können.» Wegen des Lockdown blieben aber Zehntausende Sonnenbrillen in den Gestellen.

Ein Jahr später spielte der Lockdown im Februar eine untergeordnete Rolle, dafür fielen die Umsätze wegen der langen Schlechtwetterperiode im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. «Das Jahr 2021 verspricht daher gemischt zu werden», sagt Ayer.

Ab ins Ersatzteillager

Auch Manor stellt seit 2020 «einen Rücklauf» beim Verkauf von Sonnenbrillen fest, wie Sprecherin Sofia Conraths bestätigt. Aktuell verbessere sich die Situation jedoch. Auch bei Manor gilt: «Scheint die Sonne, ist der Umsatz gut.» Da zudem ein schöner Sommer angesagt sei, herrscht bei der Warenhauskette für den weiteren Verlauf des Jahres Zuversicht. «Bereits in den letzten zehn Tagen gab es einen leichten Aufschwung mit steigenden Umsätzen bei Bademode und Sonnenbrillen, die fast das Niveau von 2019 erreichten», bestätigt sie.

Martin Kündig von Iseli Optik in Basel kam mit einem blauen Auge davon. Kündig ist Vorstandsmitglied beim Schweizerischen Berufsverband für Augenoptik und Optometrie. Für ihn sind primär Sonnenbrillen in individueller Stärke ein Geschäftszweig. Der Umsatzrückgang habe nur während des ersten Lockdown eingesetzt, innerhalb von vier Wochen sei der wieder kompensiert gewesen.

Hauptsache, die Sonne scheint

Nafi Emri, Besitzer der Augenoptik Chalon in Laufen, wiederum profitierte von Verträgen mit Lieferanten. «Ware, die nicht verkauft wird, kann ich in der Regel nach drei Monaten wieder zurückgeben», sagt er. Trotzdem ist auch er auf Modellen vom Vorjahr sitzen geblieben. Diese müssen jetzt raus. Er gewährt deshalb Preisnachlässe von bis zu 50 Prozent. Emri hat aber auch unabhängig von Corona und Schlechtwetterperioden seine Strategie, um Lager abzubauen. Wer bei ihm zwei Brillen kauft, bezahlt für das günstigere Modell jeweils nur den halben Preis. Zudem will er nach den Lockerungsmassnahmen wieder bei zahlreichen Veranstaltungen mit einem Sonnenbrillenstand anwesend sein: Sei es bei Schwing- oder Musikfesten. Hauptsache, die Sonne scheint.

Wo es nicht anders geht und Sonnenbrillen drohen im Lager zu verstauben, hat Caroline Frank eine eigene Methode entwickelt. Jene Modelle, die nach einem Jahr nicht mehr Bestandteil der Kollektion sind, wandern in ihr Ersatzteillager. Die Sonnenbrillen werden in ihre Einzelteile zerlegt und für Reparaturen verwendet.

