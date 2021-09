Basler Monatswetter – Sonnenärmster Sommer seit 1980 Der vergangene Sommer war geprägt von viel Niederschlag und wenig Sonnenschein. Ambros Werner

Immer mal wieder Wolken am Himmel statt strahlender Sonnenschein. Foto: Pascale Schorno

Die regnerische und trübe Witterung, welche den Juli prägte, hielt bis zum 7. August an. An der meteorologischen Station Basel-Binningen wurde Anfang August täglich Regen verzeichnet, und nur wenige Sonnenscheinstunden wurden registriert. Ab dem 8. August nahm der Hochdruckeinfluss in der Nordwestschweiz zu, und zwischen dem 10. und 15. August folgte die einzige heisse Periode mit hochsommerlichen Temperaturen im letzten Sommermonat.

In der zweiten Monatshälfte fiel zwar kaum mehr Niederschlag, sommerlich warm wurde es in Basel jedoch kaum mehr. Die Tageshöchsttemperaturen pendelten sich um die 20-Grad-Marke ein. Am 29. August belief sich das Tagesmaximum auf herbstliche 16,9 Grad Celsius.