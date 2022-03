Kolumne von Markus Somm - Sonne und Wind werden uns nicht vor Putin retten

Nein, das wird nicht reichen: Windturbinen und Solarpanels auf dem Mont-Soleil in Saint-Imier (21. Mai 2017). Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Heidi Z’graggen, Urner Ständerätin der Mitte, hat vor kurzem mit einem parlamentarischen Vorstoss ein Spezialgesetz verlangt, das den Bau von grossen Solaranlagen in den Alpen regelt, was im Ergebnis meistens bedeutet, dass es sehr viel schwieriger wird, solche Sonnenkraftwerke überhaupt zu errichten. Bis das Gesetz vorliegt – was ja ebenfalls immer etwas dauert –, fordert sie ein Moratorium für diese Anlagen. Kurz, wer stets auf Sonne gesetzt hat, um unsere Energieversorgung zu sichern, wie manch ein Freund der Energiewende, dürfte ins Grübeln kommen.