Basler Monatswetter – Sonne, Schnee, Kälte: der zweite Frühlingsmonat bot alles Aprilwetter mit zahlreichen Sonnenstunden aber auch viel Niederschlag Ambros Werner

Im Rebberg bei Ettingen am 18. April. Sonne pur! Foto: Pascale Schorno

Das erste Aprildrittel war vorwiegend tiefdruckbestimmt. Kühle und feuchte Luftmassen aus dem nördlichen Windsektor brachten zum Monatsbeginn frostige Nächte und Schneefall in die Nordwestschweiz. Am 1. und 2. April bildete sich an der Meteorologischen Station Basel-Binningen für zwei Tage eine geschlossene Schneedecke aus, während in der gesamten Wintersaison 21/22 in Basel der Schnee nie liegen geblieben ist. Auch im März blieb Basel schneefrei.