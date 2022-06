Einwohnerrat Liestal – Sonja Niederhauser zur höchsten Liestalerin gewählt Der Einwohnerrat hat vor der Sommerpause seine neue Präsidentin bestimmt. Während die ausgeglichene Jahresrechnung 2021 einstimmig angenommen wurde, bereitet die Verschuldung Sorgen. Thomas Gubler

Die Stadt Liestal kann das Jahr 2021 mit einer ausgeglichenen Rechnung abschliessen. Foto: Dominik Plüss

Zwei Geschäfte beherrschen jeweils die letzte Sitzung des Liestaler Einwohnerrats vor den Sommerferien: die Wahl des Ratspräsidiums und die Jahresrechnung. Dabei sind die Präsidiumswahlen in der Regel eine klare Sache. Und das war auch am Mittwochabend nicht anders. So wurde die weit über die Parteigrenzen hinaus geschätzte EVP-Frau Sonja Niederhauser mit allen abgegebenen 32 Stimmen zur neuen Einwohnerratspräsidentin und damit zur höchsten Liestalerin 2022/23 gewählt. Die 45-jährige Mutter von zwei Töchtern ist Präsidentin der EVP Liestal und Umgebung sowie Geschäftsleiterin des Blauen Kreuzes Liestal. Mit 31 von 33 abgegebenen Stimmen wählte der Rat Anja Weyeneth zur Vizepräsidentin.

Sonja Niederhauser. Bild: zvg

Etwas mehr zu reden gab dann die Jahresrechnung 2021, auch wenn sie schliesslich einstimmig gutgeheissen wurde. Das Augenfälligste an der Rechnung 2021 ist, dass diese wesentlich besser abschliesst, als das Budget 2021 vorgesehen hatte – nämlich ausgeglichen statt mit einem Defizit von 5,7 Millionen Franken. Die massive Abweichung ist vor allem auf Corona-bedingte Unsicherheiten zum Zeitpunkt der Budgetierung zurückzuführen. Die Wirtschaft und damit auch die Steuereinnahmen hatten sich als robuster erwiesen als befürchtet. Und die prognostizierte Zunahme der Sozialhilfekosten traf nicht ein. «Können wir uns nun über die guten Zahlen freuen oder müssen wir uns über die falsche Prognose ärgern? Ich habe mich fürs Freuen entschieden», sagte Stadtpräsident und Finanzchef Daniel Spinnler (FDP).

Zu wenig Geld für Investitionen

An Wermutstropfen fehlt es aber dennoch nicht. «Auf der Investitionsseite sieht es wesentlich schlechter aus», sagte der Präsident der Finanzkommission (Fiko), Benjamin Holinger (Grüne). Denn trotz ausgeglichener Rechnung hat sich die Verschuldung der Stadt um 3,9 Millionen Franken auf inzwischen 50,9 Millionen Franken erhöht. «Unser Problem ist das Eigenkapital und die Selbstfinanzierung», sagte Spinnler.

Tatsächlich liegen die 2021 selbstständig erarbeiteten Mittel mit 3,8 Millionen um 2,2 Millionen unter dem Zielwert. Was dazu führt, dass Liestal bei den Investitionen Zurückhaltung üben muss, soll der Schuldenberg nicht weiter angehäuft werden. Und davor haben mehrere Redner angesichts der erfolgten Zinswende gewarnt.

