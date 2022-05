Japan – Sonderfahrt für 21 Hunde in Hochgeschwindigkeitszug Normalerweise müssen die Vierbeiner im japanischen Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszug in ihren Boxen bleiben. Nicht so dieses Mal: Ein ganzer Zugwagen war für die Haustiere und ihre Besitzer reserviert.

Freie Fahrt für Hunde: In einem Sonderzug konnten die Vierbeiner von Tokio nach Karuizawa fahren. (21. Mai 2022) AFP/Behrouz Mehri Diese Hunde durften im Zug ihre Boxen verlassen. AFP/Behrouz Mehri Eine besondere Herausforderung für den Zugbetreiber bestand darin, bei der Sonderreise für Hunde die hohen Hygiene-Standards japanischer Züge einzuhalten. AFP/Behrouz Mehri 1 / 4

Sonderzug für Vierbeiner: 21 Hunde haben am Samstag in Japan an der Seite ihrer Frauchen und Herrchen eine aussergewöhnliche Reise in einem Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszug absolviert. Für die Zugfahrt von Tokio in den Ferienort Karuizawa war eine Ausnahmegenehmigung nötig: Normalerweise müssen Haustiere im Shinkansen in Boxen transportiert werden, Hund und Transportbox dürfen zusammen höchstens zehn Kilogramm wiegen. Diesmal durften die Hunde sich frei bewegen. Ein ganzer Zugwaggon war für die Haustiere und ihre Besitzer reserviert.

Die pelzigen Fahrgäste bestiegen den Zug am Bahnhof Ueno in der japanischen Hauptstadt, die Reise nach Karuizawa dauerte eine Stunde. Unter den Hunden an Bord des Zuges waren mehrere Zwergspitze, ein Terrier und ein spitzohriger Shiba Inu.

Weitere solche Reisen sollen folgen

Hundebesitzerin Yukari Seino sagte der Nachrichtenagentur AFP während der Reise, sie habe «viel Spass». «Wir reisen viel gemeinsam, aber ich habe mich immer schlecht dabei gefühlt, meinen Hund in einen Käfig zu stecken», ergänzte sie, während sie ihren sieben Monate alten Chihuahua auf ihrem Schoss streichelte.

Die Sonderfahrt war die erste Reise speziell für Hunde der Bahngesellschaft Japan Railways. Es handelt sich um ein Pilotprojekt, laut einem Vertreter des Tochterunternehmens JR East Startup sollen weitere solcher Reisen organisiert werden.

Hohe Hygiene-Standards

«Wir haben viele Anfragen von Kunden erhalten, die eine entspannte Zeit mit ihren Hunden an Bord verbringen wollten», sagte er AFP. Die Reise sei ein «grosser Schritt zu haustierfreundlicheren öffentlichen Verkehrsmitteln».

Eine besondere Herausforderung für den Zugbetreiber bestand darin, bei der Sonderreise für Hunde die hohen Hygiene-Standards japanischer Züge einzuhalten. Dafür hatte das Zugpersonal vier Luftreiniger im Waggon platziert und alle Sitze in Plastik eingehüllt. Sie werden nach der Reise gründlich gereinigt, um sämtliche Hundehaare zu entfernen.

AFP/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.