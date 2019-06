Sommererlebnis auf dem Aescher

Die Weissbad Lodge ist das ideale Hotel, um die schöne Alpstein-Region mit dem weltbekannten Bergrestaurant Aescher-Wildkirchli zu entdecken. Die Natur liegt direkt vor der Türe - in nur 2 Minuten sind Sie auf dem nächsten Wanderweg!

25 grosszügige und moderne Zimmer, eine gemütliche Chill-out-Lounge im Erdgeschoss und ein einladender Garten direkt am Schwendibach erwarten Sie. Für aktive Freizeitsportler stehen verschiedene Einrichtungen zur Verfügung: Bikeabstellplatz mit Wasch- und Ladestation, Waschmaschine/Tumbler, Kleider- und Schuh-Trocknungsschränke, Tiefgarage und vieles mehr. Schmücken Sie Ihr Zimmer nach eigenem Wunsch. Das ist möglich mit der «Wand der Grosszügigkeit», die allen Gästen zur Verfügung steht. Diese «Wand der Grosszügigkeit» ist das Markenzeichen der Weissbad Lodge mit dem Motto: «Take it – bring it» oder «Mitne – zruggge». Sie leihen sich das aus, was Sie sich für Ihren Aufenthalt noch wünschen: frische Blumen, Minibar, Feldstecher, Nespresso-Maschine, Thermosflasche, Biker-Karten, Wanderbücher, Rucksack, Regenschutz, eine Bettflasche, den Korb mit Seife und Tuch für ein Fussbad am Bach, einen Leuchter mit Kerzen, Walking-Stöcke oder einen Hundenapf – Sie entscheiden.