Sommer der rotblauen Wandervögel

Auch in diesem Sommer haben viele ehemalige Spieler des FCB den Club gewechselt und suchen nun ein neues Abenteuer. Die BaZ gibt einen Überblick:

Deutschland

Seinen Auftakt in Deutschland hatte sich Marek Suchy sicher komplett anders vorgestellt. Im DFB-Pokal sorgte er mit einem Eigentor dafür, dass der FC Augsburg in der ersten Runde beim SC Verl ausschied. Und an diesem Wochenende verlor er mit 1:5 gegen Borussia Dortmund; mit Manuel Akanji. Vom Portal «spox» bekam der ehemalige Basler Captain trotz fünf Gegentreffern die genügende deutsche Note 3: «Er liess sich wenig zuschulden kommen.» Ein ganz kleiner Lichtblick eines ansonsten verunglückten Auftakts. Breel Embolo hat sich währenddessen beim 0:0 gegen seinen Ex-Verein Schalke 04 in Mönchengladbach vorgestellt. Weil Jonas Hofmann ausfiel, rutschte der Stürmer in die Startelf und zeigte dort viel Einsatz. Für ein Tor reichte es allerdings nicht, und Embolo wurde ausgewechselt. Im Tor stand Yann Sommer und blieb im ersten Spiel zum ersten Mal ohne Gegentor. Und auf der Ersatzbank sass Michael Lang. Also dort, wo er diese Saison seinen Stammplatz haben wird, sofern er nicht wechselt. Einige Ligen weiter unten hat auch Jürgen Gjasula wieder einen neuen Verein. Nachdem der 33-Jährige den FCB 2009 verlassen hatte, stand er bei acht Clubs unter Vertrag. Sein aktueller Arbeitgeber ist der FC Magdeburg in der 3. Liga, für den Gjasula bisher alle Partien in der Liga sowie das Cupspiel gegen Freiburg bestritten hat. Der Stürmer wartet aber auch nach dem 0:0 gegen Chemnitz noch auf seinen ersten Treffer.