Rotblau weltweit – Sommer bringt auch die Bayern zur Verzweiflung Diverse europäische Ligen nahmen den Spielbetrieb am vergangenen Wochenende wieder auf. Einige ehemalige Spieler des FC Basel sorgten dabei auf, andere ausserhalb des Platzes für Aufruhr. Benjamin Schmidt

Goalie Yann Sommer brillierte gegen Meister Bayern München mit etlichen Glanztaten. Foto: Federico Gambarini

Deutschland

Am Freitag startete Yann Sommer mit Borussia Mönchengladbach in die neue Bundesliga-Kampagne. Und der Gegner im Borussia-Park war kein Geringerer als Meister Bayern München. Doch Sommer machte da weiter, wo er an der EM aufgehört hatte: Er brachte die gegnerischen Angreifer – so hochklassig sie auch sein mögen – zur Verzweiflung. Mit etlichen Glanzparaden hielt er seine Fohlen im Spiel, sodass sie dieses am Ende sogar beinahe noch gewinnen konnten. Doch der Penalty-Pfiff kurz vor Schluss nach einem vermeintlichen Foul von Upamecano an Thuram blieb aus, Gladbach und Bayern trennten sich 1:1 unentschieden. Nicht mit von der Partie war Breel Embolo, der aufgrund von Sprunggelenksproblemen pausieren musste.

